Stand: 25.04.2025 12:01 Uhr "Jugend musiziert" im Kulturhof in Itzehoe

Am Sonnabend (26.4.) findet im Kulturhof in Itzehoe (Kreis Steinburg) das diesjährige Preisträger-Konzert des Wettbewerbs "Jugend musiziert" statt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass der Landesmusikrat das Konzert an den Kreis Steinburg vergeben hat. Es treten alle Nachwuchsmusikerinnen und -musiker auf, die bei dem Wettbewerb einen ersten Preis erhalten haben - 15 Talente insgesamt. Für Sören Zanner, Betreiber des Kulturhofs, ist das Konzert eine besondere Auszeichnung. Er hofft, dass viele Eltern mit Kindern kommen, die vielleicht selbst ein Instrument spielen. Das Preisträger-Konzert startet um 17 Uhr im Kulturhof in Itzehoe.

