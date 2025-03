Stand: 17.03.2025 07:49 Uhr Jugend musiziert: 13 Musikbegeisterte qualifizieren sich für Bundeswettbewerb

13 junge Musikerinnen und Musiker aus den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Stormarn waren am Wochenennde beim Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" erfolgreich. Sie konnten sich für das Bundesfinale, das vom 5. bis 11. Juni in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) ausgetragen wird, qualifizieren. Insgesamt haben laut dem Landesmusikrat 264 Musikerinnen und Musiker am Landeswettbewerb teilgenommen. Sie alle waren bereits bei einem der Regionalwettbewerbe erfolgreich.

Für das Bundesfinale qualifiziert sind:



