Stand: 28.03.2025 07:29 Uhr Jugend forscht: Stormarner Schüler gewinnt im Fach Physik

Im schleswig-holsteinischen Landeswettbewerb von Jugend forscht hat sich Leon Sülflohn, ein Schüler aus Trittau (Kreis Stormarn), durchgesetzt. Er konnte mit seiner Forschung zu klimafreundlichen Kraftstoffen für Flugzeuge überzeugen und siegte damit im Fach Physik. Der 18-Jährige vom Schülerforschungszentrum Stormarn am Gymnasium Trittau ging der Frage nach, ob sich Ionenwind-Antrieb, der bereits Satelliten und Raumsonden bewegt, auch für die kommerzielle Luftfahrt eignet und hat dafür mehrere Prototypen konstruiert. Er steht nun mit sechs weiteren Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein, die sich im Landeswettbewerb in den anderen Fächern durchsetzen konnten, im Bundesfinale von Jugend forscht, das Ende Mai in Hamburg stattfindet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn