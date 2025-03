Stand: 31.03.2025 08:32 Uhr "Jugend debattiert": Schüler debattieren im Landtag

Beim Landesfinale von "Jugend debattiert" in Kiel sind Schülerinnen und Schüler von 17 Schulen aus ganz Schleswig-Holstein mit dabei, unter anderem aus Neumünster, Niebüll, St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland), Uetersen (Kreis Pinneberg), Lübeck und Kiel. Sie debattieren den ganzen Tag über im Plenarsaal des Landtags. Die Gewinner dürfen am bundesweiten Finale in Berlin teilnehmen, erklärte der Landesbeauftrage für politische Bildung. "Jugend debattiert" ist ein bundesweiter Wettbewerb, bei dem je vier Schülerinnen und Schüler zu einem Thema debattieren. Eine Jury entscheidet anschließend über die Gewinnerinnen und Gewinner.

