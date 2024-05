Stand: 02.05.2024 16:59 Uhr Jüdisches Denkmal in Bad Segeberg beschmiert

Unbekannte haben das Denkmal für die ehemalige Synagoge in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) beschmiert. Mit einem Filzstift wurde die Inschrift an dem jüdischen Denkmal mit dem Schriftzug "Free Palestina" überschrieben. Das haben die jüdische Gemeinde und die Polizei am Donnerstag bestätigt. Der Schriftzug wurde schon am vergangenen Sonntag von Gemeindemitgliedern entdeckt. Der Staatsschutz in Kiel hat die Ermittlungen übernommen.

