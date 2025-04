Stand: 09.04.2025 12:46 Uhr Jörl: B200-Unfallstelle des Windkraft-Transports geräumt

Ein Schwertransporter war in der Nacht zu Mittwoch (9.4.) auf der B200 bei Jörl (Kreis Schleswig-Flensburg) von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Geladen hatte er laut Polizei einen etwa 80 Meter langen Flügel für ein Windkraftrad. Am Vormittag ist der Schwertransport aus dem Graben gehoben worden. Er hat sein Ziel in Oldenswort (Kreis Nordfriesland) inzwischen erreicht.

