Jobmesse in Lübeck soll bei Berufsorientierung helfen

In der Lübecker Kulturwerft Gollan geht es am kommenden Wochenende um die Berufsorientierung. Bei der "jobmesse lübeck" zeigen nach Angaben der Veranstalter mehr als 110 Aussteller aus Hotellerie, Gesundheitswegen oder dem öffentlichen Dienst, welche Karrierechancen sie bieten. Auch Personalentscheider sind vor Ort und bieten Gespräche an, beispielsweise für Bewerbungstipps. Schirmherren der Messe sind Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD).

