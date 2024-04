Stand: 18.04.2024 09:38 Uhr Jobmesse in Flensburg soll Geflüchteten helfen

Eine Jobmesse der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Flensburg soll helfen, geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Unter dem Motto "together" stellen sich am 25. April Flensburger Unternehmen aus verschiedenen Bereichen in den Räumen der Agentur für Arbeit im Rahmen der bundesweiten Kampagne "Job-Turbo" vor. In Flensburg präsentieren sich unter anderem die Pflegebranche, Hotellerie, Einzelhandel und Handwerk. Die Jobmesse findet von 10 bis 13 in der Agentur für Arbeit in Flensburg statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2024 | 08:30 Uhr