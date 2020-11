Jetzt offiziell: Schleswig-Holstein beschließt Teil-Lockdown Stand: 01.11.2020 12:58 Uhr Damit wird das öffentliche Leben ab morgen in weiten Teilen heruntergefahren. Die Kontakte werden drastisch beschränkt, Restaurants, Kinos und Theater müssen schließen.

Die neue Landesverordnung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus ist offiziell beschlossen. Ab Montag müssen Kontakte auf zehn Personen aus zwei Haushalten beschränkt werden. Gaststätten, Theater, Kinos, Tierparks und Fitnessstudios schließen. Touristen müssen das Land verlassen. Die Kontaktbeschränkung trifft auch den Amateursport. Dort ruht der Spielbetrieb. Bei den Profis dürfen keine Zuschauer mehr dabei sein. Die Maskenpflicht wird erweitert. Die Landesregierung von CDU, Grünen und FDP hat heute die Verordnung beschlossen, mit der die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen nach eigenen Angaben eins zu eins umgesetzt werden.

Ministerpräsident dankt für Unterstützung

Ministerpräsident Daniel Günther hat gleichzeitig erneut alle Menschen dazu aufgerufen, Kontakte zu vermeiden. Jeder Kontakt, der in den nächsten vier Wochen nicht stattfindet, würde helfen, viele Bereiche nach den vier Wochen vielleicht wieder öffnen zu können."Herzlichen Dank sage ich an dieser Stelle für alle, die uns bei diesem schweren Weg unterstützen, gemeinsam werden wir das schaffen", so der Ministerpräsident.

