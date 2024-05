Stand: 30.05.2024 11:37 Uhr Jeder elfte Schleswig-Holsteiner fühlt sich einsam

Etwa jeder Elfte in Schleswig-Holstein fühlt sich einsam. Das geht aus dem Einsamkeitsbarometer hervor, das Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) vorgestellt hat und für das eine Befragung aus dem Jahr 2021 ausgewertet wurde. Demnach fühlt sich ungefähr jeder neunte Deutsche einsam und leidet darunter. Schleswig-Holstein hat eine der niedrigsten Quoten, nur in Brandenburg und Niedersachsen lag sie niedriger.

Ältere Menschen häufiger betroffen

Der Anteil der Betroffenen ist jedoch sowohl im Bundestrend als auch in Schleswig-Holstein im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie deutlich angestiegen. Im Jahr 2017 lag die Quote 2,5 Prozentpunkte niedriger, vier Jahre zuvor sogar fast drei Prozentpunkte.

Kaum Unterschiede zwischen Stadt und Land

Weitere Ergebnisse der Untersuchung: In Städten gibt es ähnlich viele Fälle wie auf dem Land. Am häufigsten leiden ältere Menschen unter Einsamkeit. Zahlreiche Initiativen von Vereinen und Verbänden helfen Betroffenen - zum Beispiel eine Männergruppe in Norderstedt (Kreis Segeberg) oder Nachbarschaftscafés.

