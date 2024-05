Stand: 08.05.2024 09:44 Uhr Janne Friederike Meyer-Zimmermann bei Spring- und Dressurderby

In Hamburg beginnt am Mittwoch das Deutsche Spring- und Dressurderby.Mit dabei sind auch sechs Reiterinnen und Reiter aus Südholstein. Vor allem für die Pinneberger Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist das Turnier wichtig: Sie will sich erneut für Olympia beweisen. Das Deutsche Spring- und Dressurderby läuft bis Sonntag.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2024 | 08:30 Uhr