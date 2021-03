Jahr100Haus erweitert das Freilichtmuseum Molfsee Stand: 26.03.2021 05:00 Uhr Das Freilichtmuseum Molfsee öffnet ab diesem Jahr ganzjährig. Neu ist außerdem das "Jahr100Haus" für Sonderausstellungen.

"Endlich geht es los", freut sich Claus von Carnap-Bornheim, Leiter des Freilichtmuseums Molfsee und Vorstand der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen. Er meint damit die Saisoneröffnung des Freilichtmuseums Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am 30. März. Bereits heute sendet NDR Schleswig-Holstein von 18 bis 19 Uhr live aus dem neu gebauten "Jahr100Haus" mit Schleswig-Holstein Magazin Reporter Philipp Jeß.

Jahr100Haus zeigt Ausstellung

Das Jahr100Haus steht im Zentrum des Museums und besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden. Sie haben insgesamt 12 Millionen Euro gekostet, stehen leicht versetzt am Rand des Museumsdorfes und erinnern an hohe Scheunen. Das Jahr100Haus ist gleichzeitig Ausstellungs- und Eingangsgebäude. "Ein Freilichtmuseum ist eine große Dauerausstellung, die ist statisch. Man muss ein Freilichtmuseum aber auch lebendig halten, durch Sonderausstellungen", sagt Museumsleiter Wolfgang Rüther. Und dafür gibt es nun eine 1.300 Quadratmeter große Fläche.

Scharnier zwischen Gegenwart und Vergangenheit

Die erste Sonderausstellung beschäftigt sich mit den Spuren des kalten Krieges in Schleswig-Holstein. "Zeitlich und thematisch setzen wir das Freilichtmuseum fort. Aber nicht in der Variante 'Freilichtmuseum, Häusermuseum, ländlicher Raum, Agrarwirtschaft', sondern die allgemeine Alltagsgeschichte der Menschen in Schleswig-Holstein in der jüngeren Vergangenheit", erläutert Rüther, der vom Jahr100Haus merklich begeistert ist. "Die Gebäude sind sowohl von ihrer Architektur selber, wie auch von der städtebaulichen Stellung und Funktion genau das Scharnier zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Ich hätte es so nicht schaffen können, ich hab es mir aber so gewünscht. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist für mich grandios."

Dauerausstellung der Alltagskultur und Schleswig-Holstein

In der Dauerausstellung zeigt das Museum die Alltagskultur in Schleswig-Holstein im 19. Jahrhundert - und die des 20. Jahrhunderts. Sie wird in die sechs Themen "Rhythmus", "Mobilität" sowie "Arbeit", "Konsum", "Kommunikation" und "Sicherheit" gegliedert. Gezeigt werden normale Alltagsgegenstände. Außerdem erzählen Schleswig-Holsteiner, wie zum Beispiel ein Fischer oder eine Wanderschäferin, ihre Geschichten.

