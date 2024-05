Stand: 10.05.2024 13:02 Uhr Jagel: Bundeswehr fliegt ab nächster Woche mit Heron-Drohne

Am Fliegerhorst Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) nimmt die Bundeswehr kommende Woche offiziell den Flugbetrieb der unbemannten Drohne German Heron TP auf. Bereits in den vergangenen Tagen war sie am Himmel zu sehen. Die Bundeswehr hat entsprechende Berichte von SHZ und Kieler Nachrichten bestätigt. Das besondere an der neuen Drohne im Vergleich zu ihrem Vorgänger ist, dass sie zum Schutz von Truppenbewegungen auch Waffen aufnehmen kann. Laut Bundeswehr gibt es in den kommenden Tagen weitere Tests, die der Hersteller Airbus durchführt. Die Drohne erinnert mit einer Spannweite von 26 Metern und ihrem Gewicht von knapp fünf Tonnen an ein Flugzeug. Am Mittwoch wird die Drohne offiziell an die Bundeswehr übergeben.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2024 | 13:00 Uhr