Stand: 12.02.2025 15:56 Uhr Jachthafen in Damp auch dieses Jahr nur zum Teil geöffnet

Der Jachthafen in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird auch in diesem Jahr nur zum Teil geöffnet. Bootseigentümer können zur Saison ab April weiter nur rund 100 der fast 400 Liegeplätze nutzen. Die seien auch jetzt schon zu gut 60 Prozent ausgebucht, sagt Bürgermeisterin Barbara Feyock (SPD). Die Sturmflut im Herbst 2023 hatte den Hafen stark in Mitleidenschaft gezogen. Viele Stege konnten bis jetzt nicht repariert werden. Zurzeit wartet man auf den Förderbescheid vom Land. Erst dann kann die Gemeinde die Sanierung und den Neuaufbau europaweit ausschreiben. Feyock schätzt, dass es noch bis 2027 dauern kann, bis der Hafen wieder voll funktionsfähig ist.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde