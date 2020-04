Stand: 09.04.2020 09:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Jacht in Lübeck ausgebrannt - hoher Sachschaden

Feuer im Lübecker Motorboot-Club: Nach Angaben der Feuerwehr war in der Nacht eine zehn Meter lange Jacht in Brand geraten. In dem Club in der Lachswehrallee am Elbe-Lübeck-Kanal liegen Boote im Winterlager. Nicht nur die Jacht wurde zerstört - auch weitere Boote erlitten nach Angaben der Lübecker Polizei thermische Schäden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro.

Lübeck: Feuer zerstört Jacht im Motorboot-Club NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.04.2020 09:00 Uhr In Lübeck ist in der Nacht eine Jacht auf dem Gelände des Motorboot-Clubs ausgebrannt. Auch andere Boote wurden bestätigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ursache des Feuers unklar

Das Feuer wurde morgens um kurz nach zwei Uhr gemeldet. Zeugen war ein Feuerschein aufgefallen. Die Feuerwehr rückte mit etwa 25 Kräften an. "Die Yacht brannte in voller Ausdehnung", sagte Holger Bade von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf weitere Boote übersprangen. Dennoch entstanden Schäden durch die Hitze. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht geklärt. Neben der Lübecker Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr aus der Lübecker Innenstadt im Einsatz.

Hintergrund So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr 20 Bilder Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2020 | 10:30 Uhr