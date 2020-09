Stand: 18.09.2020 09:41 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Jacht auf Flensburger Förde ausgebrannt

Auf der dänischen Seite der Flensburger Förde ist am Donnerstagnachmittag eine Segeljacht in Brand geraten. Passanten hatten nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) den Rauch gesehen und die Seenotretter in Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg) alarmiert. Der Skipper, der mit seinem Dackel allein an Bord war, konnte sich selbst mit einem Beiboot an Land retten. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.

Elf Meter lange Jacht vollständig ausgebrannt

Beim Eintreffen der Seenotretter war die dänische Feuerwehr bereits mit einem Boot vor Ort. Die Seenotretter unterstützten die Kollegen mit ihrem Seenotrettungsboot "Werner Kuntze". Der 79 Jahre alte Segler musste von Land aus mit ansehen, wie seine elf Meter lange Jacht vollständig ausbrannte. "Dem Mann ging es den Umständen entsprechend gut", sagte DGzRS-Sprecher Patrick Testa-Kreitz. ""Ein Notarzt hatte ihn noch mal durchgecheckt, aber er konnte dann glücklicherweise unverletzt nach Hause." Was nun mit dem Wrack passiert, muss laut DGzRS mit dem Eigner geklärt werden.

