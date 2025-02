Stand: 12.02.2025 11:52 Uhr Jacht am Flensburger Hafen gesunken

Am Ballastkai in Flensburg ist in der Nacht auf Mittwoch am Ostufer eine etwa neun Meter lange Jacht gesunken. Die Ursache dafür ist noch unklar. Zunächst wurde vermutet, dass sich der Besitzer der Jacht noch an Bord aufhalten könnte. Taucher der Berufsfeuerwehr konnten jedoch keine Personen an Bord finden. Zusätzlich wurden auch ein Rettungswagen und Notarzt, sowie die Freiwillige Feuerwehr Jürgensby alarmiert. Da aus dem Boot Öl austritt, richteten die Einsatzkräfte eine Ölsperre in der Förde ein. Der Einsatz dauert voraussichtlich bis in den Nachmittag. Die Wasserschutz- und Landespolizei ermitteln.

