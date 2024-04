Stand: 10.04.2024 15:37 Uhr Itzehoer Versicherung verzeichnet Beitragswachstum

Die Itzehoer Versicherungen (Kreis Steinburg) haben am Mittwoch ihre Bilanz des vergangenen Jahres vorgestellt. Demnach sei ein Beitragswachstum um etwa zehn Prozent erreicht worden. So stieg die Zahl der Kfz-Versicherungen und gleichzeitig auch der Autounfälle. Hingegen haben sich Sturmschäden kaum auf die Bilanz ausgewirkt.

Die Itzehoer ist nach eigenen Angaben der einzige deutsche Versicherer, der eine Zusatzabsicherung bei Sturmfluten anbietet. 2023 hatten sie aber nur einen Kunden an der Ostsee, nämlich in Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg), dem sie nach der schweren Sturmflut im Oktober vergangenen Jahres auch den Schaden am Haus bezahlt haben, sagt Christoph Meurer aus dem Vorstand. Ihm war ein Totalschaden in Höhe von 600.000 Euro entstanden. Die Itzehoer Versicherungen appellieren an den Staat, den Küstenschutz anzupassen, da Küstenbewohnern sonst höhere Gefährdungsstufen und Beiträge drohen könnten.

