Itzehoe saniert Kreuzungen in der Innenstadt

Autofahrerinnen und Autofahrer in Itzehoe (Kreis Steinburg) müssen sich ab dieser Woche auf Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt einstellen. Die Stadt saniert in den kommenden Tagen vier große Straßenkreuzungen. Laut einem Stadtsprecher muss zuerst der schadhafte alte Straßenbelag abgefräst werden, bevor dann der neue Asphalt aufgetragen werden kann. Diese Arbeiten seien nur bei einer Vollsperrung der jeweiligen Kreuzung möglich. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Bauarbeiten betreffen die Kreuzungen Ritterstraße/Große Paaschburg, Große Paaschburg/Kaiserstraße, Oelixdorfer Straße, Kaiserstraße, Fehrsstraße sowie Sandberg/Fehrstraße. Die Arbeiten sollen laut Stadt am 18. März abgeschlossen sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Itzehoe Straßenbau Kreis Steinburg