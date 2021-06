Stand: 08.06.2021 10:58 Uhr Itzehoe: Viele Feuer in einer Nacht

Die Feuerwehr Itzehoe hatte in der vergangenen Nacht viel zu tun: Laut Leitstelle haben dort innerhalb von etwa anderthalb Stunden drei Papiercontainer, ein Auto und eine Hecke gebrannt - unter anderem in der Rudolf-Virchow-Straße, am Marienburger Platz und in der Königsberger Allee. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hat es bereits in den Nächten zuvor ähnliche Einsätze im Stadtgebiet von Itzehoe gegeben. Man untersuche nun, ob es einen Zusammenhang gebe, so eine Polizeisprecherin. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

VIDEO: Itzehoe: Container, Auto und Hecke in Flammen (1 Min)

Hintergrund So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.06.2021 | 10:58 Uhr