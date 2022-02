Itzehoe: Frau findet Ex-Partner tot in Wohnung Stand: 23.02.2022 08:28 Uhr Die Mordkommission der Polizei Itzehoe ermittelt nach einem Tötungsdelikt. Gestern am späten Nachmittag kam ein 46 Jahre alter Mann ums Leben.

Gegen 17.30 Uhr hatte sich eine Frau bei der Polizei gemeldet, sie hatte ihren Ex-Partner leblos in einer Wohnung in der Edendorfer Straße aufgefunden. Der Mann war schon tot und wies laut Polizei diverse Stich- und Schnittverletzungen auf. Die Beamten konnten wenig später in der Nähe der Wohnung einen 40 Jahre alten Bekannten des Opfers festnehmen. Der Tatverdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

