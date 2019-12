Stand: 13.12.2019 15:41 Uhr

Itzehoe: Falsche Polizisten erbeuten 100.000 Euro

Kurz vor Weihnachten sind in Schleswig-Holstein wieder vermehrt Betrüger unterwegs, die mit der Masche des Enkeltricks und des falschen Polizisten vor allem ältere Menschen um ihr Geld erleichtern wollen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, liegt ein Schwerpunkt zurzeit in Itzehoe: Dort reiße die Serie betrügerischer Anrufe seit Mittwoch leider nicht ab. Allein am Donnerstag wurden 26 Betrugsversuche gemeldet, und von denen war einer erfolgreich. Dabei erbeuteten die Täter von einer Rentnerin in Itzehoe 100.000 Euro. Sie hätten sich am Telefon mit einer haarsträubenden Geschichte das Vertrauen der über 80-Jährigen erschlichen, so die Polizei. Wenig später händigte die Rentnerin einem Unbekannten das Geld aus, vermutlich die Ersparnisse vieler Jahre. Stutzig wurde die Frau offenbar erst ein paar Stunden später - und meldete sich dann bei der Polizei.

Angehörige sollen ältere Menschen warnen

Die Ermittlungen bei der Telefonmasche mit dem Enkeltrick sind laut Polizei meist sehr schwierig, da sich die Opfer oft erst nach der Geldübergabe bei den echten Beamten melden. Außerdem gelingt es Tätern, ihre Spuren mit technischen Hilfsmitteln sehr gut zu verwischen. Auch in Kiel, Flensburg und Neumünster sind Betrüger schon seit Wochen wieder besonders aktiv. Im Raum Kiel erbeuteten sie in zwei Fällen fünfstellige Beträge, indem sie sich als Kriminalbeamte ausgaben. Daher appellieren die Ermittler an Familie und Freunde älterer Menschen, diese immer wieder über die Betrugsmaschen aufzuklären, Broschüren mit Hinweisen neben dem Telefon zu platzieren und auf den Polizeiruf 110 hinzuweisen.

