Stand: 02.07.2019 08:23 Uhr

Italienische Richter entscheiden über Sea-Watch-Kapitänin

Die bei Kiel geborene und im niedersächsischen Hambühren aufgewachsene Carola Rackete hat eine weitere Nacht in Italien im Hausarrest verbracht. Im Fall der Sea-Watch-Kapitänin wird nun heute eine Entscheidung des italienischen Ermittlungsrichters erwartet. Unklar ist, ob die 31-Jährige frei kommt oder Haftbefehl gegen sie erlassen wird. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Widerstand gegen ein Militärschiff und Vollstreckungsbeamte vor. Der Kapitänin drohen bis zu zehn Jahre Haft. Rackete war mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" unerlaubt in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa eingefahren und soll dabei ein Polizeischiff angestoßen haben.

Italienisches Gericht vertagte Entscheidung

Am Montagnachmittag war sie bereits einer Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Die Anhörung dauerte mehr als drei Stunden. Ihr Anwalt Alessandro Gamberini verteidigte Racketes Handeln. Die Lage an Bord habe sich "allmählich verschlechtert". Wegen des langen Wartens "drohte die Situation außer Kontrolle zu geraten". Die "Sea-Watch 3" hatte am 12. Juni 53 Menschen vor der Küste Libyens gerettet. 13 von ihnen waren zwischenzeitlich an Land gebracht worden. Die restlichen 40 harrten bis vergangenen Sonnabend auf dem Schiff aus.

Der Staatsanwalt Luigi Patronaggio wies die Argumentation zurück. Die Menschen an Bord der "Sea-Watch 3" hätten ärztliche Hilfe erhalten. Zudem habe die Besatzung in ständigem Kontakt mit allen Behörden gestanden und jede Form von Unterstützung erhalten. Die italienische Staatsanwaltschaft forderte ein Aufenthaltsverbot für Rackete. Sollte das Gericht dem folgen, käme die 31-Jährige bis zu ihrer Verhandlung auf freien Fuß und würde rasch ausgewiesen.

Seerechtsexpertin: "Libyen ist kein sicherer Ort" Schleswig-Holstein Magazin - 01.07.2019 19:30 Uhr Die Seerechtsexpertin Nele Matz-Lück von der Uni Kiel erklärt im Interview, inwieweit die Seenotrettung der "Sea-Watch 3" durch das Seerecht legitimiert ist. Und ob die Kapitänin Alternativen hatte.







3,59 bei 17 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2019 | 08:00 Uhr