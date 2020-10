Inzidenzwert in Dithmarschen dicht an kritischer Marke Stand: 23.10.2020 12:11 Uhr Der Kreis Dithmarschen meldet seit Tagen steigende Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind heute Vormittag noch einmal 16 neue Fälle hinzugekommen.

Die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tagen dienen als Grundlage für einen sogenannten Inzidenzwert. Dieser gibt die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche an und liegt nach neuesten Angaben der Kreisverwaltung bei 47,3. Sollten heute noch vier weitere Positiv-Fälle hinzukommen, würde der Inzidenzwert die 50er-Warnstufe übersteigen. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung sagte, sollen noch heute weitere Schutzmaßnahmen für das gesamte Kreisgebiet beschlossen werden. Bisher galten eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone sowie eine Sperrstunde für die Gastronomie nur in der Kreisstadt Heide, wo bisher die meisten Fälle zu verzeichnen waren.

Nach Angaben der Kreisverwaltung gab es in der vergangenen Woche Probleme bei der elektronischen Übermittlung der Fallzahlen an die Landesmeldestelle und das Robert Koch Institut (RKI). Deshalb fließen einige Fälle auch in der Darstellung bei NDR.de erst jetzt ein und sorgen so dafür, dass der angegebene Inzidenzwert abweicht - also bereits jetzt höher als 50 ist.

Woher die Zahlen kommen

Die Gesundheitsämter melden die Positivfälle an die Landesmeldestelle - in Schleswig-Holstein das Institut für Infektionsmedizin der Kieler Universität. Dort laufen die Zahlen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten zusammen und werden ausgewertet. Außerdem gibt die Landesmeldestelle die Zahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter, das die Zahlen aus allen Bundesländern zusammenfasst.

Dazu muss man wissen: Durch einen zeitlichen Verzug in der Meldekette treffen Informationen über Neuerkrankungen teils erst Tage später an offizieller Stelle ein. Auch Wochenenden oder Feiertage können ein Grund für eine Verzögerung sein. Manchmal kann die verspätete Meldung beispielsweise auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Gesundheitsämter bei einem positiven Fall von Corona zunächst notwendige Maßnahmen wie die Ermittlung von Kontaktpersonen ergreifen, bevor sie die Zahlen an die Landesmeldestelle weiterleiten. Der Gesundheitsschutz hat im Zweifel Vorrang vor der Eingabe statistischer Zahlen.

