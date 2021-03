Inzidenz unter 50: Diese Kreise können Geschäfte ab Montag öffnen

Stand: 24.03.2021 20:32 Uhr

Einzelhandel, Schulen, Kitas - die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat am Mittwochabend über Öffnungsregelungen in den Kreisen und kreisfreien Städten entschieden - abhängig von der Sieben-Tage-Corona-Inzidenz.