Internetausfall in Teilen Schleswig-Holsteins behoben Stand: 26.10.2021 10:26 Uhr Nachdem am Morgen mehrere Internetanbieter in Schleswig-Holstein eine Störung ihrer Dienste gemeldet hatten ist der Fehler nun behoben. Betroffen waren die Glasfasernetze der Stadtwerke in Flensburg sowie des Kieler Anbieters Nordischnet.

Mehrere 10.000 Haushalte im Norden Schleswig-Holsteins waren von dem Internetausfall betroffen. Sie konnten außerdem nicht über ihren Festnetzanschluss telefonieren. Betroffen waren Glasfaseranschlüsse in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde sowie in der Stadt Flensburg. Allein in Flensburg waren nach Angaben der Stadtwerke etwa 10.000 Haushalte betroffen.

Der Kieler Anbieter Nordischnet sprach von einem gebietsübergreifenden Ausfall. Und auch Kunden der Breitbandnetzgesellschaft Nordfriesland hatten weder Internet noch Telefon und auch keine Fernsehdienste über Glasfaser. Die ersten Störungsmeldungen gingen zwischen 6 und 7 Uhr morgens ein.

Problem gegen Mittag behoben

Die Ursache lag laut Stadtwerke Flensburg bei einem übergeordneten Dienstleister aus München, dessen eigener Internetauftritt zeitweise ebenfalls abgeschaltet war. Zwischenzeitlich hieß es, der Fehler infolge von softwareseitigen Wartungsarbeiten sei behoben. Das Problem konnte jedoch erst gegen Mittag vollständig behoben werden.

