Serverprobleme: Internet in Teilen Schleswig-Holsteins gestört Stand: 07.10.2021 14:43 Uhr Technische Probleme haben in Teilen Schleswig-Holsteins gestern und heute Störungen im Internet verursacht.

Verantwortlich für die Störungen waren nach Angaben der Stadtwerke Flensburg Serverprobleme an einem großen Daten-Knotenpunkt in Hamburg. Dort werden die Internet-Daten gesammelt und nach Schleswig-Holstein geleitet. Demnach waren Flensburg und weitere Teile Schleswig-Holsteins betroffen.

Stadtwerke Flensburg entschuldigen sich für Ausfall

Gestern Abend habe das Internet zunächst wieder einwandfrei funktioniert, so ein Stadtwerke-Sprecher. Allerdings sei heute Morgen in dem Hamburger Knotenpunkt der gleiche Fehler erneut aufgetreten. Der Abteilungsleiter Telekommunikation bei den Stadtwerken Flensburg, Matthias Winter, entschuldigte sich für die Probleme: "Es tut uns sehr leid, dass die Datenversorgung über einen so langen Zeitraum nicht einwandfrei funktioniert. Uns ist klar, dass dies bei vielen Nutzern zu großen Beeinträchtigungen führt."

Zur Zeit würden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Behebung des Schadens arbeiten. Danach würde man prüfen, wie das Risiko eines Ausfalls in Zukunft minimiert werden könne und ob sich die Stadtwerke unabhängiger von Dritten machen können, erklärte Winter.

