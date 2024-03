Stand: 11.03.2024 10:27 Uhr Internationale Wochen gegen Rassismus starten auch in SH

Bundesweit starten heute die internationalen Wochen gegen Rassismus, so auch in Schleswig-Holstein. Bis zum 24. März heißt das Motto "Menschenrechte für Alle". Die Eröffnung findet heute um 17 Uhr in Kiel statt. Es geht um strukturellen Rassismus und die Folgen des Kolonialismus. Am Mittwoch gibt es in Kiel eine Culture Night of Color, mit Musik, Poetry und Performance. Weitere Aktionen, wie Lesungen, Konzerte, Ausstellungen und Kochkurse finden im Haus der Kulturen in Lübeck statt. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) gibt es an diesem und am kommenden Dienstag einen internationalen Kinder- und Jugendtreff, um über das Thema Rassismus zu sprechen.

