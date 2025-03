Stand: 17.03.2025 17:04 Uhr Internationale Wochen gegen Rassismus in Dithmarschen und Steinburg

In dieser Woche beginnen die Internationalen Wochen gegen Rassismus, die von der gleichnamigen Stiftung ins Leben gerufen wurden. Viele Städte im Kreis Dithmarschen machen dabei mit. Am Montag hat in Büsum Bürgermeister Oliver Kumbartzky (FDP) zum Start die Flaggen gegen Rassismus vor dem Rathaus gehisst. In Meldorf wird die Dokumentation "Stumpfe Sense - Scharfer Stahl" über die Entstehung der Landvolkbewegung gezeigt. In Heide biete die Kirche die Konzertlesung "Jesus ist nicht Schwarz-weiß" an und die AWO veranstaltet einen Workshop zum Thema Rassismus.

Im Kreis Steinburg werden Plakate in den Bussen aufgehängt. Außerdem gestalten Schüler Bänke, die "keinen Platz für Rassismus" bieten und stellen diese an verschiedenen Orten im Kreisgebiet auf.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.03.2025 | 16:30 Uhr