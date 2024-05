Stand: 28.05.2024 14:50 Uhr Interessenallianz für schnelle Bahnverbindung nach Dänemark gegründet

Deutsche und dänische Politiker aus der Grenzregion wollen sich für eine durchgängige und schnelle Bahnverbindung von Hamburg über Flensburg bis Aarhus einsetzen. Dazu formierte sich am Dienstag eine Interessenallianz. Im Gespräch ist, den momentan ungenutzten Bahnhof im Flensburger Stadtteil Weiche auszubauen. Derzeit halten Fernzüge auf dem Weg nach Dänemark nur in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Diese Stopps könnten entfallen, sobald die Fehmarnbeltquerung fertiggestellt ist. Nach aktuellem Stand kommt ab 2028 ein Umsteigehalt im dänischen Dorf Tingleff hinzu, da die neuen Schnellzüge in Dänemark nicht mit dem deutschen System kompatibel sind.

