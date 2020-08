Interaktive Karte: Wölfe in Schleswig-Holstein

GW1169m

Das Tier GW1169m stammt nach Angaben dänischer Wissenschaftler aus dem Rudel Babben-Wanninchen, etwa 90 Kilometer südlich von Berlin. Wie alt das Tier ist, ist demnach unbekannt. Erstmals wurde die DNA im Januar 2019 in Sachsen-Anhalt nachgewiesen. Der Wolf hat sich nach Angaben des Umweltministeriums in Kiel im Frühjahr 2019 in verschiedenen Landesteilen aufgehalten. Der erste Nachweis in Schleswig-Holstein gelang Anfang März nahe Kappeln an der Schlei. Die DNA des Tieres konnte Ende März an der Westküste im Kreis Dithmarschen und Anfang April in Husby bei Flensburg sichergestellt werden. Nach Angaben dänischer Forscher hält sich der Wolf seit Mai 2019 in Dänemark auf.