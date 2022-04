Instandsetzung nach Unfall: B404 bei Trittau voll gesperrt Stand: 20.04.2022 08:41 Uhr Nach einem schweren Unfall am Osterwochenende ist die B404 im Kreis Stormarn aktuell wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Noch bis zum Nachmittag will der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die Fahrbahn reparieren.

Am Ostersonnabend waren auf der Bundesstraße durch einen Unfall zwei Autos in Flammen aufgegangen. Dadurch wurde die Fahrbahn bei Trittau so stark beschädigt, dass sie laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr nun repariert werden muss. Deshalb ist der Abschnitt der B404 zwischen Kuddewörde und Großensee voraussichtlich bis 16 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Auto geriet in Gegenverkehr

Unfallverursacher war nach ersten Angaben der Polizei ein 37-Jähriger. Er war in den Gegenverkehr geraten und zunächst seitlich gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Anschließend stieß er frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Wagen zusammen. Die beiden Fahrzeuge gerieten sofort in Brand. Der Mann und seine vierjährige Tochter wurden lebensgefährlich verletzt und mussten zum Krankenhaus geflogen werden. Sechs weitere Menschen sind bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt noch zur genauen Unfallursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.04.2022 | 09:00 Uhr