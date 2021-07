Instagram-Koch aus Lübeck inspiriert 30.000 zum Abnehmen Stand: 29.07.2021 14:32 Uhr Ein Instagram-Koch aus Lübeck inspiriert Zehntausende Menschen mit seinen Rezepten. Er selbst hat in anderthalb Jahren 40 Kilo abgenommen - durch Ernährungsumstellung.

Heute stehen Pasta mit Spinat-Sahne-Sauce und Feta auf dem Programm von Tayfun Colak. Der Lübecker ist Hobby-Koch und er teilt seine Rezepte im sozialen Netzwerk Instagram. Damit ist der 30-Jährige sehr erfolgreich: 30.000 Menschen sehen, was er kocht. Seine Masche: Tayfun Colak wandelt bekannte Gerichte so ab, dass sie weniger Kalorien enthalten. "Ich achte darauf, dass ich zum Beispiel Weizen durch Dinkel ersetze oder Sahne durch andere Light-Produkte ersetze", erklärt der Instagram-Koch.

"Früher war alles schnell, schnell"

Colak kocht fast täglich und wählt die Zutaten dafür sorgfältig aus. Das war bis vor 2,5 Jahren noch ganz anders. "Früher war immer so schnell, schnell: Dann hast du mal eben einen Burger gegessen, einen Döner zwei Döner", erinnert er sich. Den Anstoß, auf seine Ernährung zu achten, hatte der Filialleiter einer großen Bäckereikette im Sommer 2018. "Es war ein lauer Sommerabend, ich war ich bei Freunden eingeladen, als unter mir ein Stuhl zerbrach, der war für bis zu 150 Kilogramm ausgelegt." Tayfun Colak wusste in dem Moment: "Du musst jetzt endlich was tun, nicht nur reden." Er stellte seine Ernährung um - und schaffte es langsam, Schritt für Schritt, abzunehmen. In zweieinhalb Jahren verlor er fast 40 Kilo.

Koch will unter 100 Kilo wiegen

Seine Instagram-Follower begleiten ihn auf dem Account "just_metayfun" dabei, wie er weiter abnimmt. Die fertigen Gerichte setzt Tayfun in seinem eigenen Fotostudio in Szene. Am liebsten kocht er für seine Familie, zum Beispiel Bruder Göhkan. Und er möchte seine Follower beim Abnehmen unterstützen. "Jeder kann es schaffen, auf seine Art und Weise", sagt Tayfun Colak. Persönlich möchte er die 100 Kilo-Grenze knacken. Noch etwa 15 Kilo fehlen ihm für dieses Ziel. Vielleicht, sagt Tayfun Colak, schreibt er dann sein eigenes Kochbuch.

Weitere Informationen Rezepte zum Abnehmen Sättigend ohne viele Kohlenhydrate: empfehlenswerte Gerichte für Menschen mit starkem Übergewicht/Adipositas. mehr Übergewicht Was macht uns dick, welche Folgen hat Übergewicht - und wie kann man gesund und effektiv abnehmen? Informationen und Hintergründe zum Thema Übergewicht bei NDR.de. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.07.2021 | 19:30 Uhr