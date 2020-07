Stand: 17.07.2020 10:28 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Insolvente FSG: Es gibt wohl weitere Kaufinteressenten

Es gibt offenbar weitere Interessenten für die insolvente Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Nicht nur die russische Pella Sietas Gruppe wolle die FSG übernehmen, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Eine Kernfrage bei den Verhandlungen ist nach FSG-Angaben, wie der Bau der Großfähre "Honfleur" finanziert werden kann.

"Honfleur" wird zum Zünglein an der Waage

Das Schiff liegt in Flensburg halbfertig am Pier. Der bisherige Auftraggeber hatte den Vertrag laut FSG überraschend storniert. Nach Angaben des Sprechers stehen weiterhin Aufträge für den Bau von vier Frachtfähren in Aussicht. Sollte die Werft nicht verkauft werden, wechseln knapp 700 Mitarbeiter im August in eine Transfergesellschaft.

