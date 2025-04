Stand: 07.04.2025 06:24 Uhr Innerhalb weniger Minuten: Zwei Unfälle auf der A7 im Kreis Segeberg

Auf der A7 ist in der Nacht zu Montag ein Auto bei Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Der 34-jährige Fahrer aus Norderstedt konnte das Auto selbst verlassen und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall um 0.40 Uhr wurde die rechte Spur in Richtung Quickborn (Kreis Pinneberg) vorübergehend gesperrt.

Fünf Minuten zuvor hatte es weiter nördlich auf der A7 bereits einen Unfall zwischen Großenaspe (Kreis Segeberg) und Neumünster-Süd gegeben. Dort war ein Auto auf einen Linienbus aufgefahren. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Busfahrer konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren. In beiden Fällen ist die Unfallursache noch unklar.

