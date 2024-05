Stand: 28.05.2024 10:23 Uhr Infotour zu Organspende in Heide und Büsum

Um Vorbehalte und Ängste beim Thema Organspende auszuräumen, sind Mitglieder des "Netzwerks der Transplantationsbeauftragten" in Norddeutschland unterwegs. Von 12 bis 14.30 Uhr steht ein Info-Mobil vor dem Westküstenklinikum in Heide. Klinikumsprecher Sebastian Kimstädt sagte: "Es geht darum, dass man sich im Vorfeld mit dem Thema befasst hat, um im Zweifel Angehörige von der Entscheidung zu entlasten, ob Organe gespendet werden sollen oder nicht." Im Westküstenklinikum werden bislang jedes Jahr bei drei bis fünf Menschen Organe für eine Transplantation entnommen. Auch in Büsum macht das Infomobil Halt.

