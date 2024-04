Stand: 16.04.2024 14:09 Uhr In SH lernen wieder mehr Kinder schwimmen

In Schleswig-Holstein gibt es wieder mehr Kinder, die schwimmen können. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stieg die Zahl der Schwimmabzeichen in Bronze 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf fast 2.700 . Auch deutschlandweit gab es demnach ein Plus, sogar um 20 Prozent. "Wir hatten ja zwei Jahre der Pandemie, wo Schwimmausbildung kaum und teilweise gar nicht stattfinden konnte - weder in den Vereinen noch in den Schulen. 2022 hatten wir dann Einschränkungen durch die Energiesparmaßnahmen", erklärte Martin Holzhause vom Bundesverband der DLRG zu den Gründen. Doch noch immer gebe es deutlich mehr Kinder, die Schwimmen lernen wollten, als tatsächlich ausgebildet würden, betont er. Weil es an Schwimmbädern fehlt, kann laut Holzhause mehr als die Hälfte aller Zehnjährigen nicht sicher schwimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2024 | 15:00 Uhr