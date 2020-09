Stand: 29.09.2020 03:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

In Kiel, Lübeck und Flensburg stehen viele Busse still

Buspendler in den drei größten Städten Schleswig-Holsteins müssen sich heute Morgen auf Probleme einstellen. Nachdem schon Beschäftigte in Kitas, bei der Müllabfuhr und in den Stadtwerken ihre Arbeit niedergelegt hatten, sind nun Busfahrer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bundesweit aufgerufen, heute zu streiken - auch in Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di werden die kommunalen Buslinien in Kiel, Flensburg und Lübeck seit 3.30 Uhr bestreikt werden. Ein Ende des Streiks ist für 9 Uhr angekündigt. Der Stadtverkehr Neumünster ist nicht betroffen, für die Beschäftigten dort gilt ein gesonderter Tarifvertrag. Auch die privaten Busbetriebe, die vor allem für den Schülerverkehr in Schleswig-Holstein unterwegs sind, sollen fahren. Detaillierte Informationen zu Fahrten wird es auch auf den Internetseiten des Nahverkehrsverbunds Nah.sh geben.

Auswirkungen in Kiel

Bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) fallen alle Busse aus. Für die von Autokraft betriebenen Linien 900/901/902S Krusendorf/Strande - Altenholz - Hbf - Wellsee (- Rönne) und die Linien 501/502 Strande - Schilksee - Hbf - Molfsee - Flintbek hat die KVG Streik-Sonderfahrpläne veröffentlicht, die nur am 29. September bis 9 Uhr gelten. Der Kielius, der auch von Autokraft betrieben wird, ist daher vom Streik nicht betroffen.

Laut KVG kann es nach Wiederaufnahme des Betriebs um 9 Uhr noch einige Zeit dauern, bis alle Linien wieder planmäßig laufen.

Auswirkungen in Lübeck

Nach Informationen der Stadtverkehr Lübeck GmbH bleiben alle Busse des Unternehmens bis 9 Uhr im Depot. Mit einem fahrplanmäßigen Verkehr sei ab etwa 10.30 Uhr zu rechnen. Auch die Fähre wird bestreikt. Für Fußgänger und Radfahrer fährt die Fähre stündlich jeweils zur vollen Stunde zum Priwall und zurück.

Die Linien der Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft (LVG) (Linien 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 und 40) sind demnach nicht vom Streik betroffen.

Auswirkungen in Flensburg

In Flensburg stehen nicht alle Busse still: Linien von beauftragten Unternehmen - Autokraft und Förde Bus - fahren, die Fahrten von Aktiv Bus aber entfallen. Sämtliche Linien sollen in unterschiedlichem Ausmaß betroffen sein - um welche genau es sich handelt, will Aktiv Bus auf der eigenen Webseite bekanntgeben. Darüber hinaus empfiehlt das Unternehmen, sich auf dem sogenannten Busradar über die aktuelle Lage zu informieren.

Südholstein von Streiks in Hamburg betroffen

Auch in Hamburg wird heute gestreikt. Laut Hochbahn AG fahren die U-Bahnen und vereinzelte Busse nicht. In den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg könnte es erhebliche Einschränkungen geben.

Ver.di fordert bundesweit einheitliche Regelungen

Bereits im Frühjahr hatte es Warnstreiks im kommunalen Busverkehr gegeben. "Seit März kennen die Arbeitgeber unsere Forderungen, seit Juli warten wir auf eine Antwort", betonte der Fachbereichsleiter von ver.di Nord, Karl-Heinz Pliete, in einer Stellungnahme in der vergangenen Woche. Es geht konkret um den Manteltarifvertrag TV-N: ver.di fordert für bundesweit 87.000 Beschäftigte einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste.

Darüber hinaus solle unter anderem die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet und zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen künftig bundesweit vereinheitlicht werden, so die Gewerkschaft.

VKA spricht von "Anschlag auf die Allgemeinheit"

Am Wochenende hatte sich die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) gegen die Aufnahme von Verhandlungen ausgesprochen. Die VKA verurteilt den Streikaufruf in einer öffentlichen Mitteilung scharf. "Das Verhalten von ver.di ist ein Anschlag auf die Allgemeinheit und die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs", sagte VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath in der vergangenen Woche. Es sei unverantwortlich, gerade in dieser krisengeplagten Zeit das gesamte Land nunmehr mit einer Streikwelle zu überziehen.

"Ich halte es für nicht hinnehmbar, dass parallel zu den Arbeitskämpfen in Kitaeinrichtungen und Krankenhäusern die Bürgerinnen und Bürger nun auch im Nahverkehr unter den Warnstreiks der Gewerkschaft leiden müssen", erklärte Benrath.

