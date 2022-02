In Eutin und Mölln kommt es zu Bürgermeister-Stichwahlen Stand: 28.02.2022 10:58 Uhr In Eutin (Kreis Ostholstein) und Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) waren die Menschen am Sonntag dazu aufgerufen, einen Bürgermeister zu wählen. Eine Entscheidung gab es in beiden Städten noch nicht.

In Eutin waren etwa 15.000 und in Mölln etwa 16.000 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In beiden Städten hat keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. In Eutin waren drei Kandidaten an den Start gegangen. Der parteilose Amtsinhaber Carsten Behnk bekam 47 Prozent der abgegebenen Stimmen, Christoph Gehl von der SPD erhielt 44,2 Prozent und Christoph Müller (parteilos) 8,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,7 Prozent. Jetzt sind die Eutinerinnen und Eutiner erneut zur Wahl aufgerufen. Die Stichwahl findet am 20. März statt.

AUDIO: Eutin und Mölln: Stichwahlen nötig (1 Min) Eutin und Mölln: Stichwahlen nötig (1 Min)

Schäper gegen Schlie in Mölln

Auch in Mölln gab es für keinen der insgesamt vier Kandidaten eine absolute Mehrheit. Zwar hat Ingo Schäper (SPD) mit 39,1 Prozent die meisten Stimmen erhalten, zu wenig jedoch für einen direkten Einzug ins Rathaus. Die Stichwahl gegen Jan Frederik Schlie (CDU-Mitglied, tritt aber als Einzelbewerber an) findet ebenfalls am 20. März statt. Schlie erhielt 30 Prozent der Stimmen. Joachim Rumohr kam auf 28,3 Prozent und Thomas Ebelt (beide parteilos) auf 2,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Mölln lag bei 40,5 Prozent.

