Impfungen mit AstraZeneca laufen wieder - kaum Absagen Stand: 19.03.2021 06:09 Uhr In Schleswig-Holstein sind die Impfungen mit AstraZeneca wieder angelaufen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) zeigte sich erfreut, dass die meisten Termine am Vormittag wahrgenommen wurden.

Schleswig-Holstein habe alles veranlasst, damit ab neun Uhr heute Morgen wieder geimpft werden kann - auch mit AstraZeneca, so Gesundheitsminister Garg. 2.600 Menschen wurden Donnerstagabend per E-Mail angeschrieben, dass sie ihren Termin am Freitag nun doch wahrnehmen können. "Was mich freut, ist die unglaublich hohe Akzeptanz ganz offensichtlich", sagte Garg in Kiel. Das erste Stimmungsbild aus den Impfzentren sei erfreulich positiv.

Der Großteil ist zur Impfung gekommen

"In Kiel gab es so gut wie überhaupt niemanden, der nicht gekommen ist", so Garg. In Plön sah es ähnlich aus. Im Impfzentrum in Alt-Mölln seien nur fünf Personen von 80 nicht zum Termin erschienen. "In Geesthacht sind rund 95 Prozent der angemeldeten Frauen und Männer erschienen. Ausreißer nach unten bis elf Uhr war wohl Neumünster, wo rund 20 Prozent der Termine nicht angenommen worden." Der Minister wertete das insgesamt als gutes Zeichen.

Ersatztermine ab Ende März

Die Organisation der Ersatztermine ist nach Angaben des Landes derzeit in Arbeit. Alle Personen, deren Impfungen vom 16. bis 18. März aufgrund der Aussetzung abgesagt wurden, erhalten einen Ersatztermin. Gleiches gilt für diejenigen, die ihren Termin am 19. März nicht wahrnehmen konnten, weil der Neustart zu kurzfristig war. Die Betroffenen brauchen sich nicht nochmal um einen neuen Impftermin bemühen, sondern werden per E-Mail einen neuen Impftermin in ihrem bisher gebuchten Impfzentrum erhalten.

Nach dem jetzigen Planungsstand sollen die Ersatztermine primär in den beiden Wochen zwischen dem 29. März und dem 11. April stattfinden. Die Impfkapazitäten werden laut Landesregierung entsprechend in Abstimmung mit den Impfzentren ausgeweitet. Das kann unter Umständen auch eine zeitliche Ausweitung vor den bisherigen Öffnungszeiten beinhalten. Vorgesehen ist, auch schon morgens ab acht Uhr die Spritzen zu geben.

VIDEO: Impfen in Schleswig-Holstein - Wie geht's weiter? (18 Min)

Bitte an über 80-Jährige: "Vereinbaren Sie einen Impftermin"

"Wir warten seit Wochen auf die große Impfstoff-Flut", sagte Garg und machte keinen Hehl daraus, dass er sich darüber sehr ärgere. Bis dahin müsse Schleswig-Holstein mit den bislang verfügbaren Mengen auskommen. An die Menschen, die 80 Jahre und älter sind, appellierte er, sich impfen zu lassen. "Nutzen Sie diese Gelegenheit nochmal, einen Termin zu vereinbaren." Seit dem 1. Februar werde für diese Altersgruppe Impfstoff zur Verfügung gestellt. Die Menschen seien angeschrieben worden und müssten sich jetzt telefonisch melden.

Hausärzteverband: Auch die Hausärzte sollten schnell impfen

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein, Thomas Maurer, hatte am Morgen im Interview mit NDR Schleswig-Holstein betont, dass er es für sinnvoll halte, so schnell wie möglich zusätzlich auch die Hausarztpraxen ins Boot zu holen. "Sobald es logistisch möglich ist, müssen wir die einbinden. Viele Hausärzte sind auch sehr motiviert, das zu machen." Die Hausärzte seien diejenigen, die ihre Patienten am besten kennen. Sie wissen laut Maurer Bescheid über Vorerkrankungen und können am besten vor der Impfung beraten und Fragen beantworten.

Garg ärgert sich über Söder

Garg sagte zu diesem Thema, dass er sehr dafür sei, dass Hausärzte auch bald impfen sollten. "Aber: Bei den homöopathischen Dosen Impfstoff, die dafür zur Verfügung stünden, frage ich mich ernsthaft - an Länderchefs wie beispielsweise meinen besonderen Freund Marcus Söder, der am liebsten schon gestern flächendeckend in den niedergelassenen Bereich gegangen wäre, was er den Ärztinnen und Hausärzten eigentlich vor die Haustüre stellen möchte?" Zynisch fragte der FDP-Politiker, ob er denn jedem der Ärzte ein halbes Fläschchen AstraZeneca hinstellen solle - unter dem Motto: "Viel Vergnügen damit".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2021 | 06:00 Uhr