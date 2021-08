Impfungen: Drohbrief an Schule in Niebüll aufgetaucht Stand: 06.08.2021 12:30 Uhr Das geplante freiwillige Impfangebot an Schulen sorgt nicht nur für viele Diskussionen, sondern jetzt auch für einen Drohbrief in Niebüll.

Der Hausmeister der Gemeinschaftsschule Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat so ein Schreiben - laut Polizei - gefunden. Darin wird offenbar mit Gewalt gedroht und es stehen offenbar auch Namen aus dem Kollegium in dem Brief. Die "Bild" hatte zuerst über den Fall berichtet.

Drohung laut Ministerium "neue Qualität"

Laut Bildungsministerium in Kiel hat diese Drohung eine neue Qualität in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Im Ministerium gehen demnach auch jetzt schon reihenweise E-Mails und Schreiben von Impfgegnern ein, die eine Verschwörung von Bill Gates vermuten oder sachlich dagegen argumentieren, heißt es. Kritiker äußern, dass sie mit dem Impfangebot nicht einverstanden sind, obwohl es ausdrücklich freiwillig ist. Mit Gewalt wurde bisher aber noch nicht gedroht. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, es sei unter keinen Umständen akzeptabel, dass Schulleitungen und Lehrkräfte bedroht werden, weil die Schule Räume für Impfaktionen zur Verfügung stellt. Der Staatsschutz ermittelt in der Sache.

Das Angebot für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren soll in zwei Wochen an Schulen in ganz Schleswig-Holstein starten.

