Immobilienkauf wird auch in Schleswig-Holstein wieder teurer Stand: 15.08.2024 08:56 Uhr Der Kauf eines Eigenheims wird wieder teurer - da sind sich Experten einig. Für Häuser im Landesinnere waren die Preise zuletzt gefallen, nun steigen sie wieder. Immobilien in Küstennähe dagegen sind seit Jahren hochpreisig.

Der Immobilienverband IVD Nord beobachtet nach eigenen Angaben, dass die Preise leicht steigen. Das sehen auch die Experten vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel so. Eigentumswohnungen seien in den ersten Monaten des Jahres im Schnitt um 2,4 Prozent teurer geworden. Klar ist aber auch - so hoch wie vor Jahren wird es eher nicht. Und: Man müsse sehr stark differenzieren, so der IVD Nord.

Regionale Unterschiede bei den Preisen

In den vergangenen Berichtszeiträumen gab es bei Immobilien im Binnenland Kaufvertrags- und Umsatzrückgänge, zum Beispiel im Kreis Schleswig-Flensburg von 40 Prozent im vergangenen Jahr und 20 Prozent in den ersten Monaten diesen Jahres. Solche Schwankungen gibt es laut Immobilienverband Nord allerdings nicht überall in Schleswig-Holstein. Wohnungen und Häuser in Küstennähe sind schon seit Jahren hochpreisig.

Große Nachfrage und geringes Angebot

Der Markt war nach Meinung der Experten in der Niedrigzinsphase deutlich aus dem Ruder gelaufen und musste sich erstmal normalisieren. Jetzt steigt die Nachfrage wieder überall leicht. Das verläuft aber langsam - auch weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind und die Immobilienzinsen noch immer höher sind als noch vor einigen Jahren.

Neuer Preistreiber könnte in Schleswig-Holstein nun - in Verbindung mit der großen Nachfrage - das geringe Angebot an Immobilien werden. Der Immobilienverband Nord rechnet dennoch nicht damit, dass die Preise nochmal auf das Niveau ansteigen, auf dem sie einmal waren - ausgenommen Immobilien in Küstennähe.

