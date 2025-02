Stand: 21.02.2025 17:31 Uhr Immer noch Probleme in Kfz-Zulassungsstelle Itzehoe

In der Kfz-Zulassungsstelle in Itzehoe (Kreis Steinburg) kommt es weiterhin zu erheblichen Wartezeiten. Hintergrund sind laut Angaben des Kreises eine Softwareumstellung, ein ungewöhnlich hoher Krankenstand sowie die ohnehin angespannte Personalsituation. In einer Mitteilung des Kreises heißt es, die Situation sei für alle Beteiligten unbefriedigend und frustrierend. Es werde jedoch mit Hochdruck daran gearbeitet, die Abläufe zu optimieren. Wann genau es soweit ist, sei noch unklar.

