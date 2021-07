Wie geht es weiter mit den Imland-Kliniken? Stand: 14.07.2021 15:37 Uhr Heute Abend tagt der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Es geht um die Zukunft der Imland-Kliniken in Rendsburg und in Eckernförde. Mehrere Zukunftsvarianten liegen auf dem Tisch - eine endgültige Entscheidung wird heute Abend aber noch nicht erwartet.

Steuern die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde auf eine Insolvenz zu? Oder kann das wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen mit einer Restruktierung wieder auf Kurs gebracht werden? Die vom Kreis beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat drei Szenarien entwickelt.

Variante eins: Alles bleibt, wie es ist

Der Kreis als Eigentümer oder das Land müssten im Falle, dass alles so wie bislang weiter betrieben wird, 46 Millionen Euro in die Imland-Kliniken pumpen, um den Weiterbetrieb zu sichern. Außerdem müssten 100 Stellen abgebaut werden.

Variante zwei: Nur Klinik in Rendsburg arbeitet weiter

In der zweiten Variante geht es in Rendsburg weiter wie bisher und der Standort Eckernförde wird verkleinert und bietet nur noch eine Notfallversorgung unter anderem mit innerer Medizin und Notfall-Chirurgie. 42 Millionen Euro Unterstützung wären notwendig, außerdem müssten 250 Vollzeitstellen abgebaut werden.

Variante drei: Standort Eckernförde wird geschlossen

Die dritte Variante sieht vor, dass die stationäre Einrichtung in Eckernförde geschlossen wird. Dann wäre nur noch eine ambulante Versorgung möglich. 35 Millionen Euro frisches Geld müssten aufgebracht werden und mehr als 400 Mitarbeiter würden ihre Jobs verlieren.

Einen weiteren Vorschlag gibt es von der CDU-Fraktion im Kreistag. Sie hat einen Neubau der Gesamt-Klinik an der A7 nördlich des Kanals ins Gespräch gebracht, weil der Klinikstandort in Rendsburg nach Meinung der Fraktion in die Jahre gekommen ist und der Standort in Eckernförde nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Ob der Prüfauftrag dafür durchgeht, wird vermutlich heute Abend im Hauptausschuss entschieden.

