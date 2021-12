Imland-Klinik Eckernförde: Geburtshilfe schließt nach Tod eines Babys Stand: 10.12.2021 08:46 Uhr Die Imland-Klinik schließt die Geburtshilfe am Standort Eckernförde vorübergehend. Hintergrund ist, dass der Tod eines Säuglings untersucht werden muss. Dazu liegt ein Gutachten vor.

Die Imland-Klinik in Eckernförde schließt die Geburtshilfe vorübergehend. Nach Angaben der Klinik gilt ab kommendem Montag (13.12.) ein Aufnahmestopp. Der Betrieb wird zunächst eingestellt. Der Grund für die Entscheidung sind laut Klinik die Umstände, die zum tragischen Tod eines Säuglings am 17. November geführt haben. Der Geschäftsführer der Imland-Klinik, Markus Funk, erklärte, dass die Maßnahme aufgrund des vorliegenden Gutachtens eines renommierten und unabhängigen externen Sachverständigen unausweichlich sei.

Geburtshilfe am Standort Rendsburg bleibt geöffnet

Es gehe darum, etwaige Versäumnisse zu identifizieren und für die Zukunft auszuschließen, so Funk. Zu weiteren Details äußerte sich der Geschäftsführer nicht. Die gynäkologische Abteilung sowie alle anderen Abteilungen am Standort Eckernförde führen ihre Arbeit laut Klinik fort. Wie lange keine Babys mehr in Eckernförde zur Welt gebracht werden können, ist derzeit unklar. Anstehende Geburten können laut Klinik am Standort Rendsburg durchgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.12.2021 | 08:30 Uhr