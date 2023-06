Im gemächlichem Tempo: Ida wandert mit zwei Kühen durch SH Stand: 27.06.2023 16:29 Uhr Der Weg ist ihr Ziel: Eine junge Frau aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ist im Moment zu Fuß mit ihren zwei Kühen in SH unterwegs. Zwischen zehn und 15 Kilometer schaffen die drei pro Tag.

von Peter Bartelt

Es ist ein Trio, das für Aufsehen sorgt: Ida Schmidt aus Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am vergangenen Sonntag vom elterlichen Hof gestartet, um mit ihren Kühen Gesa und Charly zu Fuß nach Winnert (Kreis Nordfriesland) zu wandern. Häufig geht es über Feldwege. Hin und wieder laufen die drei aber auch an der Bundesstraße entlang. "Ganz sutje, die können ja nicht so schnell. Und wenn sie nicht mehr wollen, dann zeigen sie mir das und legen sich einfach hin", sagt die 20-Jährige und tätschelt ihre beiden Lieblinge. Wenn es regnet, stellen sie sich auch mal bei einer Tankstelle unter, erzählt Ida Schmidt.

Tiere vertrauen Ida

Die junge Frau betreut Gesa und Charly seitdem sie Kälber sind. Sie zog sie auf - und die Tiere vertrauen ihrer Ziehmutter. "Wir mussten ja auch mit der Fähre über den Nordostseekanal. Überhaupt kein Problem, die sind da mit rauf und haben sich das nur angeguckt", berichtet Ida Schmidt. Zehn bis höchstens 15 Kilometer schaffen die drei am Tag, dann müssen sie ihre nächste Station für die Nacht erreicht haben. "Das habe ich mir vorher alles organisiert. Mal jemanden gefragt, ob der einen kennt und dann ging das ganz problemlos. Landwirtschaft verbindet", verrät die junge Frau lachend.

Nahrung wächst am Wegesrand

Das Gepäck für die Reise hat sie ihren beiden Mädels auf den Rücken geschnallt. "Für die paar Tage brauche ich ja nicht viel und Gesa und Charly futtern einfach am Wegesrand, Kopf runter und sie sind glücklich", sagt sie. Sonnabend wollen die drei Wanderer in Winnert in Nordfriesland ankommen, dann sind sie insgesamt rund 65 Kilometer gelaufen.

Und das soll nur der Anfang sein: Ida plant, vielleicht auch mal ein paar Wochen unterwegs zu sein. "Lust hätte ich schon, mal sehen, was die beiden dazu sagen", meint sie.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 27.06.2023 | 15:45 Uhr