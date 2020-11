Im Binnenland lauert der Wolf: Schäfer besorgt um Tiere Stand: 08.11.2020 15:12 Uhr Jedes Jahr im Herbst ist es soweit: Schäfer Knut Jäger aus dem Kreis Dithmarschen muss seine 1.000 Schafe vom Deich ins Binnenland bringen.

"Der Deich wird im Herbst nasser - und die Narbe darf ja nicht kaputt getreten werden. Deswegen müssen die Schafe vom Deich abgezogen werden", erklärt er. Gleichzeitig weiß Knut Jäger: Im Binnenland treibt sich der Wolf herum.

Wolf geht über Wolfszäune

Im vergangenen Jahr riss ein Wolf 40 Tiere von Knut Jäger. Nach Meinung von Knut Jägers Sohn Hendrik helfen da auch die Wolfszäune nichts. "Der Wolf überwindet die. Im letzten Winter ist er auch drüber gegangen", meint er. Trotzdem bringt Knut Jäger die Herde auf die Weide. Er ist darauf angewiesen. Für das Abgrasen der Fläche bekommt der Schäfer Geld von einem Landwirt - und die Schafe frisches Grün.

Ungutes Gefühl

Knut Jäger lässt die Tiere mit einem unguten Gefühl zurück. Er erinnert sich nicht gerne an die Ereignisse des vergangenen Jahres - und den seelischen Stress. "Ich bin noch immer kaputt davon. Es ist schlimm, jeden Morgen mit Angst nach der Herde zu sehen, ob nichts ist", beschreibt er. Schäfer Knut Jäger fordert mehr Unterstützung vom Land für die Schäfer. "Sie wollen den Wolf, dann muss das Land auch etwas dafür tun." Wenn er auch in diesem Winter wieder so viele gerissene Tiere zu beklagen hat, wird sich Knut Jäger überlegen, ob er seine 1.000 Schafe aufgibt.

Weitere Informationen Dossier: Wölfe in Schleswig-Holstein Die Rückkehr des Wolfes nach Schleswig-Holstein bewegt viele Menschen im Land. Im Dossier bei NDR.de berichten NDR Reporter über Aktuelles und Hintergründe. mehr Schäfer in der Krise: Albrecht stellt Hilfe in Aussicht Die Preise für Lammfleisch sind niedrig, hinzu kommen immer mehr Wolfsangriffe: Den Schäfern im Land geht's schlecht. Umweltminister Albrecht hat nun eine Weideprämie in Aussicht gestellt. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.11.2020 | 19:30 Uhr