Stand: 10.01.2025 15:21 Uhr Illegales Autorennen auf A23: Polizei sucht Zeugen

Nach einem unerlaubten Rennen zwischen zwei Autos auf der A23 am Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen. Um etwa 16 Uhr hatte eine Polizeistreife einen Audi bemerkt, der ein anderes Auto in Höhe Tensbüttel-Röst (Kreis Dithmarschen) rechts über den Standstreifen überholte. Die Beamten stoppten den 22-Jährigen. Er hatte sich zuvor vermutlich mit einem Mercedes ein Rennen geliefert, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.01.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen