Illegales Autorennen? Polizei stoppt zwei Fahrer in Heide Stand: 11.02.2025 14:39 Uhr In Heide hat die Polizei am Montagabend ein mutmaßliches Autorennen beendet. Die Beamten konnten es live mitverfolgen. Mit dabei war auch ein zehn Jahre alter Junge. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Am Montagabend hat die Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) ein mutmaßliches Autorennen gestoppt. Die Beamten beobachteten, wie ein 34 und ein 35 Jahre alter Fahrer mit quietschenden Reifen an einer Ampel losfuhren und dann viel zu schnell mit geringem Abstand zueinander auf der B203 unterwegs waren. Kurz vor der Kreuzung Moltkestraße/Büsumer Straße beendeten sie laut Polizei nach etwa 350 Metern ihre riskante Fahrt, weil mehrere Fahrzeuge an der roten Ampel warteten.

Autorennen mit Zehnjährigem als Beifahrer

Damit nicht genug: In einem der Autos saß außerdem ein zehn Jahre alter Junge als Beifahrer - und zwar ohne den für sein Alter vorgeschriebenen Kindersitz. Die Polizei nahm den Rasern die Führerscheine ab. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen.

