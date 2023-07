Illegaler Welpenhandel? Prozessbeginn in Reinbek Stand: 25.07.2023 12:47 Uhr Während der Corona-Jahre hatten sich viele Menschen nach einem Hund gesehnt. Eine Frau aus Hamburg soll sich dies zum Vorteil gemacht und illegal mit Welpen gehandelt haben. Nun steht sie vor Gericht.

Wegen Betruges und Verstößen gegen das Tierschutzrecht muss sich von heute an eine 28 Jahre alte Frau aus Hamburg vor dem Amtsgericht Reinbek (Kreis Stormarn) verantworten. Ihr wird vorgeworfen, während der Corona-Pandemie illegal Hundewelpen verkauft zu haben. Laut Anklage waren die Tiere - entgegen den Angaben in den Annoncen - zum Teil weder geimpft noch gechipt. Sie soll Wirbeltieren Leid zugefügt haben, so auch ein Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Außerdem sollen die Welpen nach Information von NDR-Schleswig-Holstein viel zu früh von ihren Müttern getrennt und aus Polen nach Deutschland gebracht worden sein. Die Taten sollen unter anderem in Glinde und Barsbüttel passiert sein.

Hundebabys im Internet verkauft?

Der Angeklagten wird vorgeworfen, die Hundebabys auf verschiedenen Internetplattformen angeboten zu haben. Das will eine Tierschutz-Organisation - deren Mitglieder im Prozess als Zeugen aussagen - nach eigenen Angaben nachweisen können. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ist am Dienstag noch nicht mit einem Urteil zu rechnen.

